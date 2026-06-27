Irmão de Eloá Pimentel é baleado na cabeça em ataque a tiros em São Caetano do Sul

O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão mais velho de Eloá Cristina Pimentel, foi baleado na cabeça na manhã deste sábado (27), em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O policial militar foi atacado por dois homens em uma motocicleta enquanto aguardava o semáforo abrir na Avenida Goiás. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Câmeras de segurança registraram o momento do atentado. Nas imagens, Ronickson aparece parado em sua motocicleta, à paisana, quando os suspeitos se aproximam e efetuam os disparos. Após o ataque, a dupla fugiu do local.

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O tenente foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levado inconsciente ao Hospital Mário Covas, em Santo André, onde passou por cirurgia.

Ronickson é irmão de Eloá Pimentel, adolescente de 15 anos assassinada em 2008 após ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, em um caso que comoveu o país e teve ampla repercussão nacional.

Na época do julgamento de Lindemberg, Ronickson prestou depoimento ao Tribunal do Júri e classificou o réu como "um monstro". Durante o interrogatório, afirmou que o ex-namorado da irmã era agressivo e costumava se envolver em brigas.

Integrante da Polícia Militar desde 2009, Ronickson serviu anteriormente como fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Após atuar na Força Tática, ingressou na Rota em 2019, onde permanece até hoje. A Polícia Civil investiga a motivação do atentado e busca identificar os autores dos disparos.