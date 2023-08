Família de vítima de estupro após show em BH fala sobre o caso: ‘Foi jogada como um saco de lixo’

O programa ‘Encontro’, da TV Globo, exibiu nesta terça-feira (01), uma entrevista com a família da jovem que foi vítima de estupro após um show em Belo Horizonte (MG), no último domingo (30).

A família pede justiça e condena o comportamento do motorista de aplicativo, que deixou jovem sozinha e desacordada em via pública, mesmo sendo a rua onde fica a sua casa, bem como o atendimento dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o crime.

“Nós vamos ter que catar os cacos da minha irmã para conseguir colocar ela de pé de novo. Minha família está destruída, completamente desestruturada”, disse Kelly, irmã da vítima.

Segundo ela, a família está ‘pasmada’ com a situação e ainda não sabe o que fazer. “O que a gente vai falar para essa menina? Vamos pedir calma? Vamos falar com ela que isso vai passar? Como que fala isso?”, desabafou Diego, cunhado da jovem.

O que aconteceu?

A vítima, de 22 anos, foi a um show no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado (29), onde disse ter bebido muito e voltado para casa sozinha, após um amigo pedir um carro de aplicativo para levá-la.

“Ela entrou no carro acordada (...) e esse amigo se disponibilizou a ir com ela, mas ela não quis, falou que não precisava. Ofereceu de ela dormir na casa dele, mas ela não quis”, relembrou a irmã.

No caminho para casa a jovem sofreu um 'apagão' e ficou desacordada. Foi deixada na rua de casa pelo motorista do aplicativo, que acionou o interfone, mas não teve resposta. A câmera de segurança mostra outra pessoa ajudando o homem. “Quem é essa pessoa? Ele chamou por telefone? Porque eu não vejo uma pessoa qualquer parando e ajudando alguém como se estivesse desovando uma pessoa. Minha irmã foi jogada ali como um saco de lixo”, lamentou a irmã.

A vítima foi encontrada por uma mulher que a viu desacordada em um campo de futebol e acionou o Samu às 7h da manhã

Suspeito

O principal suspeito é morador do bairro. Weberson Carvalho da Silva, de 47 anos, trabalha na região e está preso desde segunda-feira (31) no Presídio Inspetor José Martinho Drummond, na Grande BH. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso e uma audiência de custódia deve acontecer ainda nesta terça-feira (1º), no Fórum da capital, às 18h, para definir a prisão do suspeito.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)