Daniel Alves será julgado em caso de estupro, afirma Justiça da Espanha

A Justiça espanhola informou nesta segunda-feira (31) que o ex-jogador Daniel Alves será julgado pelo caso de estupro de uma jovem em uma discoteca de Barcelona, acusação pela qual está preso desde janeiro. A mídia espanhola estima que o julgamento ocorrerá entre outubro e novembro deste ano.

O julgamento ainda não tem data marcada, mas fontes do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha afirmam que as acusações são as mesmas pelas quais o processo sempre esteve aberto, configurando um crime de agressão sexual.

Relembre o caso

Daniel, de 40 anos, está em prisão preventiva, sem direito à fiança, desde 20 de janeiro, suspeito de ter cometido um crime de agressão sexual em uma boate de Barcelona no final de dezembro. Na Espanha, estupro é considerado um dos crimes de agressão sexual.

Uma jovem o acusa de tê-la estuprado no banheiro da boate. O jogador mudou sua versão dos fatos ao longo do processo. Inicialmente, ele afirmou que não conhecia a denunciante. Em abril, porém, ele declarou à juíza que manteve relações sexuais consensuais com a jovem e que, em um primeiro momento, tentou ocultar a relação da esposa, que posteriormente pediu a separação.

Os próximos passos

De acordo com a imprensa espanhola, na quarta-feira, o ex-capitão da seleção brasileira se apresentará em um tribunal de Barcelona, onde a juíza notificará sua decisão e anunciará que ele precisará pagar 150 mil euros (R$ 784 mil na cotação atual) para cobrir eventuais danos e prejuízos. No entanto, esse dinheiro não será pago para que ele possa sair em liberdade condicional.

Com o encerramento da investigação do caso, abre-se agora a fase criminal para Daniel, que, sem circunstâncias agravantes, poderá ser condenado a até 12 anos de prisão.