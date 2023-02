IPVA em Rio Branco, no Acre: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

Os contribuintes do IPVA 2023 em Rio Branco (AC) ainda podem receber descontos de 10% se quitarem o tributo em cota única até o dia de vencimento. Confira a tabela, quais os valores, prazos de pagamento e descontos possíveis:

Legenda (Divulgação/ Sefaz-AC)

Qual o valor do IPVA 2023 em Rio Branco, no Acre

No Acre, motocicletas pagam 1% do valor venal da tabela FIPE referente ao modelo e os demais veículos pagam 2%.

Como consultar o valor, parcelar e pagar o IPVA 2023 em Rio Branco, no Acre

Para consultar o valor do IPVA e emitir o boleto do mesmo, o contribuinte deve acessar o site do Detran, preencher os dados e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Outra opção é retirar o DAE diretamente no Posto Fiscal do IPVA, presente nas sedes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e nas agências da Secretaria de Fazenda (Sefaz). Durante o processo, serão disponibilizadas opções de parcelamento.

O pagamento do DAE pode ser feito online via pix, através do internet banking dos bancos credenciados, ou presencialmente em casas lotéricas e agências de bancos credenciados.

Veja quais bancos são credenciados pelo Estado do Acre:

Itaú

Santander

Banco do Brasil

Até quando paga o IPVA 2023 com desconto

Os usuários que quitarem o IPVA até o dia de vencimento da cota única receberão 10% de desconto.

O que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto brasileiro anual que deve ser pago pelos proprietários de veículos. O valor é calculado com base no preço do transporte.

O valor arrecadado é destinado para o poder executivo, que o usa na manutenção e recuperação das rodovias.

Quem não paga IPVA no Acre?

Não pagarão o IPVA de 2023 e dos anos seguintes os proprietários de veículos fabricados antes do ano 2004 e os isentos por leis especiais. Também não pagam o tributo os veículos de uso governamental, escolar ou para pessoas com deficiência.

Segundo o Governo do Rio Grande do Sul, 46,2% dos 7.413.277 veículos registrados no Estado estão isentos de pagar o IPVA.