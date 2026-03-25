Lula diz que investir em universidades não é gasto, é investimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (25) que investimentos em universidades, saúde e educação não deveriam ser classificados como gastos nas contas públicas, mas como investimentos. A declaração foi feita durante a inauguração de novas áreas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), no interior de São Paulo.

Segundo Lula, aplicar recursos nessas áreas gera retorno social e não deveria ser tratado apenas como despesa na contabilidade pública.

“Investir em universidade, na saúde e educação não pode estar na rubrica de gastos, tem que estar na rubrica de investimento, é um investimento precioso. Isso é muito difícil compreender”, afirmou o presidente.

Ainda no discurso, Lula criticou a cobertura de parte da imprensa sobre o resultado fiscal do governo federal e disse que investimentos em políticas sociais são frequentemente tratados como excesso de gasto público.

“A gente mal termina o ano, fez tudo certinho, déficit zero, mas a primeira manchete no dia 1º de janeiro é que o governo vai gastar demais e ter déficit. A gente passa a governar com base nessas manchetes de jornais porque, para essa gente, os pobres são tratados como pessoas invisíveis”, declarou.

Lula promete institutos federais a prefeitos que cedam terreno

Durante o evento, Lula afirmou que prefeitos interessados em receber institutos federais poderão contar com apoio do governo federal, desde que disponibilizem áreas para a construção das unidades.

Em tom de brincadeira, o presidente disse que, caso faltem recursos, os gestores devem procurar o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

“O cara pediu, vai ter. O Camilo vai ver. Não tem dinheiro? Arruma dinheiro. Vai lá para o Dario e diga que é preciso mais dinheiro para a educação”, disse.

Distribuição de recursos e políticas de inclusão

O presidente também defendeu que a arrecadação pública seja utilizada para reduzir desigualdades sociais, com prioridade para as populações de menor renda.

Segundo Lula, programas criados em seus primeiros mandatos enfrentaram resistência no início.

“O dinheiro que a gente arrecada tem que ser distribuído de forma justa, mas mais justa para aqueles que não têm nada. Para aqueles que precisam levantar a cabeça, respirar e comer”, afirmou.

Ele citou como exemplo as dificuldades enfrentadas para aprovar iniciativas como:

Prouni , programa que concede bolsas em universidades privadas;

, programa que concede bolsas em universidades privadas; política de cotas raciais em instituições federais de ensino.

Integração latino-americana e crítica a influência dos EUA

Ao comentar ações de governos anteriores, Lula destacou a criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), fundada em 2010 com a proposta de fortalecer a integração regional.

Segundo ele, a iniciativa buscou ampliar a cooperação entre países da América Latina.

“Nós criamos a Unila para ter uma consciência latino-americana porque, se não, vai todo mundo seguir o hemisfério do Trump. A América Latina tem que ter personalidade”, declarou.

Crítica à ausência do governador de São Paulo

Assim como em outras agendas realizadas no estado nesta quarta-feira, Lula criticou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no evento do governo federal.

Para o presidente, tanto o governador quanto o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, deveriam ter participado da cerimônia por uma “questão de gentileza e respeito”.

Lula destacou, por outro lado, a presença do prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), eleito em 2024 após derrotar o ex-prefeito Newton Lima (PT).

“O prefeito acabou de derrotar o Newton em uma eleição. Eu poderia pensar que aquele prefeito que derrotou o meu PT, não vou nem conversar com ele. Não. Ele é prefeito da cidade, foi eleito pelo povo, eu respeito o resultado da decisão e ele está aqui”, afirmou.

Ampliação do Hospital Universitário da UFSCar

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a ampliação do Hospital Universitário da UFSCar recebeu investimentos de diferentes fontes.

Os recursos incluem:

R$ 25,6 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC);

do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC); R$ 5,8 milhões da Rede Ebserh;

da Rede Ebserh; R$ 2,5 milhões provenientes de emenda parlamentar.

Nesta quarta-feira, Lula cumpre uma série de compromissos no interior de São Paulo. Pela manhã, o presidente esteve nos municípios de Gavião Peixoto e Araraquara.

Ainda em São Carlos, ele deve visitar o centro de manutenção da companhia aérea Latam, considerado o maior da América do Sul no segmento.