Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Lula diz que investir em universidades não é gasto, é investimento

Presidente defende mais recursos para educação e saúde e critica cobertura da imprensa durante evento na UFSCar, em São Carlos

O Liberal com informações de AE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (25) que investimentos em universidades, saúde e educação não deveriam ser classificados como gastos nas contas públicas, mas como investimentos. A declaração foi feita durante a inauguração de novas áreas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), no interior de São Paulo.

Segundo Lula, aplicar recursos nessas áreas gera retorno social e não deveria ser tratado apenas como despesa na contabilidade pública.

“Investir em universidade, na saúde e educação não pode estar na rubrica de gastos, tem que estar na rubrica de investimento, é um investimento precioso. Isso é muito difícil compreender”, afirmou o presidente.

Ainda no discurso, Lula criticou a cobertura de parte da imprensa sobre o resultado fiscal do governo federal e disse que investimentos em políticas sociais são frequentemente tratados como excesso de gasto público.

“A gente mal termina o ano, fez tudo certinho, déficit zero, mas a primeira manchete no dia 1º de janeiro é que o governo vai gastar demais e ter déficit. A gente passa a governar com base nessas manchetes de jornais porque, para essa gente, os pobres são tratados como pessoas invisíveis”, declarou.

Lula promete institutos federais a prefeitos que cedam terreno

Durante o evento, Lula afirmou que prefeitos interessados em receber institutos federais poderão contar com apoio do governo federal, desde que disponibilizem áreas para a construção das unidades.

Em tom de brincadeira, o presidente disse que, caso faltem recursos, os gestores devem procurar o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

“O cara pediu, vai ter. O Camilo vai ver. Não tem dinheiro? Arruma dinheiro. Vai lá para o Dario e diga que é preciso mais dinheiro para a educação”, disse.

Distribuição de recursos e políticas de inclusão

O presidente também defendeu que a arrecadação pública seja utilizada para reduzir desigualdades sociais, com prioridade para as populações de menor renda.

Segundo Lula, programas criados em seus primeiros mandatos enfrentaram resistência no início.

“O dinheiro que a gente arrecada tem que ser distribuído de forma justa, mas mais justa para aqueles que não têm nada. Para aqueles que precisam levantar a cabeça, respirar e comer”, afirmou.

Ele citou como exemplo as dificuldades enfrentadas para aprovar iniciativas como:

  • Prouni, programa que concede bolsas em universidades privadas;
  • política de cotas raciais em instituições federais de ensino.

Integração latino-americana e crítica a influência dos EUA

Ao comentar ações de governos anteriores, Lula destacou a criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), fundada em 2010 com a proposta de fortalecer a integração regional.

Segundo ele, a iniciativa buscou ampliar a cooperação entre países da América Latina.

“Nós criamos a Unila para ter uma consciência latino-americana porque, se não, vai todo mundo seguir o hemisfério do Trump. A América Latina tem que ter personalidade”, declarou.

Crítica à ausência do governador de São Paulo

Assim como em outras agendas realizadas no estado nesta quarta-feira, Lula criticou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no evento do governo federal.

Para o presidente, tanto o governador quanto o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, deveriam ter participado da cerimônia por uma “questão de gentileza e respeito”.

Lula destacou, por outro lado, a presença do prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), eleito em 2024 após derrotar o ex-prefeito Newton Lima (PT).

“O prefeito acabou de derrotar o Newton em uma eleição. Eu poderia pensar que aquele prefeito que derrotou o meu PT, não vou nem conversar com ele. Não. Ele é prefeito da cidade, foi eleito pelo povo, eu respeito o resultado da decisão e ele está aqui”, afirmou.

Ampliação do Hospital Universitário da UFSCar

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a ampliação do Hospital Universitário da UFSCar recebeu investimentos de diferentes fontes.

Os recursos incluem:

  • R$ 25,6 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC);
  • R$ 5,8 milhões da Rede Ebserh;
  • R$ 2,5 milhões provenientes de emenda parlamentar.

Nesta quarta-feira, Lula cumpre uma série de compromissos no interior de São Paulo. Pela manhã, o presidente esteve nos municípios de Gavião Peixoto e Araraquara.

Ainda em São Carlos, ele deve visitar o centro de manutenção da companhia aérea Latam, considerado o maior da América do Sul no segmento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/UNIVERSIDADES/INVESTIMENTO/LULA
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

turnê

ZZ Top anuncia três shows no Brasil depois de mais de 15 anos

A última visita foi em 2010, quando tocaram duas vezes na extinta casa paulistana Via Funchal

24.03.26 18h47

vem aí!

Seal anuncia shows no Rio e em São Paulo em 2026; veja datas e como comprar ingresso

Com ambas as performances programadas para novembro, o cantor retorna ao País após sete anos

24.03.26 16h23

BRASIL

Policial militar perguntou a amiga se tenente-coronel 'teria coragem de matá-la'

Dias antes de morrer, a soldado teria questionado uma amiga se ela acreditava que Geraldo Neto “teria coragem para matá-la”

21.03.26 11h49

Filipina diz ter sido escravizada na casa de SP da consulesa honorária do Brasil no Líbano

20.03.26 21h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

'Tem homens casados': mulher expõe constrangimento após academia pedir para cobrir top no treino

Caso gerou ampla discussão nas redes sociais sobre regras de vestimenta em academias

25.03.26 11h54

POLÍTICA

'Onde te entrego meu c*?', diz prefeito interino de Macapá em conversa com Alcolumbre

Gravação mostra prefeito interino de Macapá pedindo ajuda ao senador e sugerindo ações contra adversário Antonio Furlan

24.03.26 20h59

BRASIL

Jovem é vítima de feminicídio após pedir para ver o celular do namorado

O suspeito chegou a gravar um vídeo para a mãe e confessou o crime

25.03.26 11h14

seleção

Pré-candidato à Presidência critica camisa da Seleção e chama de ‘favelagem’

Renan Santos reage à campanha da Nike para a Copa de 2026 e gera repercussão nas redes sociais

24.03.26 22h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda