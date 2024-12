Instagram, WhatsApp e Facebook têm instabilidade na tarde desta quarta (11)

Os aplicativos da empresa Meta - Instagram, Facebook e WhatsApp - estão apresentando instabilidade no acesso na tarde desta quarta (11.12). A dificuldade no envio de mensagens no WhatsApp e no carregamento do feed das redes sociais Facebook e Instagram começou por volta das 15h.

Alguns usuários conseguem enviar mensagens normalmente, mas outros relatam que os textos enviados para contatos não foram visualizados ou "entregues" como costuma ocorrer.