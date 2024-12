Instagram apresenta novas regras para usuários menores de 18 anos; saiba quais

O Instagram anunciou que tomará medidas mais rigorosas em relação aos usuários menores de 18 anos na plataforma. As mudanças foram motivadas por pesquisas que associam o uso excessivo das redes sociais ao aumento de problemas como ansiedade, dependência e depressão entre os jovens, especialmente após mais de uma década de uso massivo dessas plataformas.

As novas regras do Instagram para proteger usuários menores de 18 anos devem ser implementadas no Brasil a partir de janeiro de 2025.

VEJA MAIS

Confira as principais novidades

1. Contas de Adolescente

A partir de 2025, o Instagram implementará a configuração "Conta de Adolescente" para usuários com menos de 16 anos. Essa mudança permitirá que os pais monitorem e limitem o que seus filhos podem ver e quem pode entrar em contato com eles. Os adolescentes precisarão da autorização dos pais para alterar suas configurações.



2. Restrições de Mensagens

Adolescentes só poderão receber mensagens de pessoas que já os seguem ou com quem já têm conexão. Isso visa aumentar a segurança e limitar interações indesejadas.

3. Limitação de Conteúdo Sensível

As contas de adolescentes terão acesso a configurações mais restritivas em relação ao conteúdo sensível, reduzindo a exposição a materiais que possam ser considerados prejudiciais ou inadequados.

4. Modo Noturno e Limites de Tempo

O Instagram ativará um "modo noturno" entre 22h e 7h, silenciando notificações durante esse período. Além disso, os adolescentes receberão lembretes para sair do aplicativo após 60 minutos de uso diário.

5. Difícil de Burlar

O Instagram também anunciou que adotará medidas rigorosas para verificar a idade dos usuários, incluindo múltiplas formas de confirmação, dificultando tentativas de mentir sobre a idade.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)