Instabilidade no Google Notícias afeta usuários na manhã desta sexta-feira (31)

Usuários do Google Notícias e Trends relataram instabilidade no acesso aos serviços na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 9h. Ao tentar pesquisar por notícias ou acessar tendências, alguns usuários se depararam com lentidão no carregamento ou mensagens de erro.

Ao realizar pesquisas ou tentar filtrar resultados, a mensagem "não corresponde aos resultados de notícias" aparece na tela. Já no Google Trends, a mensagem "as tendências de pesquisa em tempo real desta região [Brasil] não estão disponíveis" é exibida.

Mensagem de erro ao pesquisar notícias no Google. (Reprodução/Google)

O problema parece ser específico do Google Notícias e Trends, já que outras áreas, como Imagens, Vídeos, Shopping e a página principal da ferramenta de pesquisa, funcionam normalmente. Caso o usuário estiver enfrentando problemas, o ideal é tentar novamente em alguns minutos ou horas. Outras ferramentas de notícias ou de análise de tendências são opções enquanto a instabilidade persiste.

Até o momento, o Google não se pronunciou oficialmente sobre a causa da instabilidade. Alguns usuários relatam que o problema começou por volta das 9h da manhã, e que a instabilidade está afetando diferentes dispositivos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em OLiberal.com)