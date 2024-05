Carteira do Google vai parar de funcionar em alguns celulares; confira

O aplicativo Carteira do Google, ou Google Wallet, deixará de funcionar em aparelhos com o sistema Android O (8) ou inferior a partir do dia 10 de junho. Segundo a empresa, a mudança tem o intuito de garantir a proteção dos recursos do app, já que os dispositivos com sistemas mais antigos não passam por atualizações de segurança.

Para quem usa a carteira em Smartwatch, o Google Wallet exigirá o Wear OS 2 ou superior.

O que é a Carteira do Google?

A Carteira do Google é conhecida por ser uma opção segura de informações financeiras e pagamentos virtuais. Em celulares com a tecnologia NFC, por exemplo, o aplicativo permite fazer pagamentos por aproximação. No entanto, sem a atualização de segurança necessária, as transações não podem se manter seguras.

