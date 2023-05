INSS vai lançar programa que dará descontos em shows, viagens e outros serviços; entenda

O Ministério da Previdência Social prevê o lançamento na próxima segunda-feira, 22 de maio, de um cartão virtual para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que dará descontos em eventos e serviços.

A nova plataforma que será chamada de Meu INSS+ disponibilizará um “clube de vantagens” para os beneficiários do INSS. Alguns dos serviços que terão descontos são:

cinemas;

shows;

academias;

lojas;

viagens;

telemedicina.

O ministro Carlos Lupi afirmou que a novidade “representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS”.

Os descontos são oferecidos por meio de uma parceria do órgão com a CAIXA e o Banco do Brasil, ambos bancos públicos. O presidente inteiro do INSS, Glauco Wanburg, afirmou que a instituição irá buscar novas parcerias com outros bancos e entidades públicas e privadas.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)