INSS suspende contratos com Crefisa por irregularidades na prestação de serviços a aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa após identificar irregularidades na prestação de serviços a aposentados e pensionistas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (21).

A Crefisa é responsável pelo pagamento de 1,7 milhão dos 41 milhões de benefícios que o INSS administra atualmente e recebeu, de janeiro a agosto deste ano, R$ 25 milhões. A empresa venceu, no ano passado, 25 dos 26 lotes do leilão da folha de pagamento, o que vinha aumentando o número de benefícios pagos de forma significativa. Com a suspensão, nenhum novo beneficiário passará a receber pagamentos pela Crefisa.

O INSS apontou seis irregularidades na prestação de serviços da empresa:

Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício, incluindo atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque;

Coação para abertura de contas correntes e venda casada de produtos;

Falta de estrutura adequada nas agências bancárias, como filas extensas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e espaço físico inadequado;

Portabilidades indevidas e não autorizadas;

Ausência de sistema de triagem e emissão de senhas;

Falta de informações claras e atendimento inadequado.

O despacho que determinou a suspensão foi assinado pelo presidente do INSS, Gilberto Waller. A medida é descrita como "necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".

O INSS também destacou que a Crefisa é alvo de reclamações reiteradas registradas em ofícios de Procons, do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e por meio de manifestações de beneficiários nos canais da autarquia. Em maio, uma reportagem da GloboNews trouxe relatos de segurados sobre irregularidades, coletados pela OAB-SP.

A suspensão preventiva afeta apenas a concessão de novos benefícios e não altera os pagamentos já realizados a aposentados e pensionistas atendidos pela empresa.

No último dia 12, o INSS já havia suspendido contratos com o Agibank por irregularidades semelhantes. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que a medida contra a Crefisa se deu "pelo conjunto da obra".

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia