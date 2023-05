INSS lança 'clube de vantagens' que dá descontos de até 70% em farmácias; veja como acessar

Aposentados, pensionistas e os demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem acessar o clube de vantagens que dará descontos em farmácias, shows, cinemas, telemedicina, viagens, entre outros. A “carteira do beneficiário” está disponível através do aplicativo ou site do Meu INSS.

O programa, fruto de uma parceria entre o Ministério da Previdência, INSS, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, está disponível para pelo menos 19 milhões de beneficiários e oferecerá os serviços através da plataforma Meu INSS+.

Segundo o ministro Carlos Lupi, bancos privados já demonstraram interesse em fazer parte da parceria. A cerimônia de lançamento da plataforma, que ocorreu na última segunda-feira (22), contou também com a presença do presidente interino do INSS, Glauco Wamburg, que afirmou que o trabalho da entidade é “promover, reconhecer e ampliar o trabalho de identificação de direitos”.

Como acessar o cartão do beneficiário do INSS?

Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS;

Entre em sua conta utilizando CPF e senha ou cadastre um novo usuário;

Na página inicial, clique em “Carteira do Beneficiário”;

Selecione uma foto para ser usada no cartão;

Aceite as condições de compartilhamento de dados.

A carteira do beneficiário ficará disponível assim que os passos anteriores forem seguidos. O documento virtual permitirá que o cidadão tenha acesso ao clube de vantagens de cada banco. Por exemplo: beneficiários que recebem pela Caixa, terão descontos oferecidos pelo banco público, assim como os que recebem pelo Banco do Brasil.

No site do banco em questão os descontos estarão disponíveis, incluindo abatimento no preço de remédios, ingressos, entre outros. Para obter o desconto, o cidadão deverá apresentar o cartão do beneficiário no estabelecimento parceiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)