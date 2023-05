13º do INSS: consulta ao salário extra está disponível; saiba como ver a data e o valor do pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou antecipadamente para seus beneficiários a consulta ao valor e a data de recebimento do 13º salário. O pagamento do salário extra será feito em duas parcelas, sendo que a primeira será distribuída entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

Ao todo, mais de R$ 62 bilhões serão distribuídos para milhões de beneficiários do INSS. Prevista para ser liberada apenas no domingo (21), a consulta à primeira parcela ficou disponível nesta sexta (19). O 13º salário será concedido em dois calendários diferentes: o primeiro para quem recebe até um salário mínimo e o segundo para quem recebe mais do que o piso salarial.

Calendário da primeira parcela do 13º salário do INSS em 2023

A primeira parcela do 13º salário do INSS começará a ser paga no dia 25 de maio. O calendário, que segue até o dia 7 de junho, varia de acordo com o número final do cartão do beneficiário. Veja as datas:

Calendário para até um salário mínimo

Final de inscrição em 1 - 25 de maio;

Final de inscrição em 2 - 26 de maio;

Final de inscrição em 3 - 29 de maio;

Final de inscrição em 4 - 30 de maio;

Final de inscrição em 5 - 31 de maio;

Final de inscrição em 6 - 03 de junho;

Final de inscrição em 7 - 04 de junho;

Final de inscrição em 8 - 05 de junho;

Final de inscrição em 9 - 06 de junho;

Final de inscrição em 0 - 07 de junho.

Calendário para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final de inscrição em 1 e 6 - 03 de junho;

Final de inscrição em 2 e 7 - 04 de junho;

Final de inscrição em 3 e 8 - 05 de junho;

Final de inscrição em 4 e 9 - 06 de junho;

Final de inscrição em 5 e 10 - 07 de junho.

Como consultar o 13º do INSS?

Para consultar os detalhes de pagamento da primeira parcela do 13º salário do INSS, o cidadão deve utilizar o site ou aplicativo do Meu INSS. Veja como fazer a consulta:

Baixe o aplicativo ou acesse o site do Meu INSS;

Utilize seu CPF e senha cadastrada no gov.br para entrar em sua conta;

Na página inicial, clique em “Extrato de pagamento”.

Ao abrir o extrato, o cidadão poderá consultar o valor e a data prevista para o pagamento do benefício, além do mês a que ele se refere. O valor do benefício aparece após o código 101, enquanto o valor do 13º salário fica ao lado do código 104.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)