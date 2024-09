INSS corta mais de 50% dos auxílios revisados e economiza R$ 1,3 bilhão

Um 'pente-fino 'feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) resultou no cancelamento de 55% dos auxílios-doença analisados até agora, segundo dados da Previdência Social. Iniciado no final de julho de 2024, o processo revisou 238 mil benefícios, dos quais 133 mil foram suspensos após perícia médica.

A medida gerou uma economia de R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos, valor que teria sido pago até o final do ano aos segurados que perderam o benefício. Essa quantia representa 44,83% dos R$ 2,9 bilhões previstos como economia total ao longo do processo. Ainda há auxílios a serem revisados, com a possibilidade de economizar mais R$ 1,6 bilhão.

Adroaldo da Cunha Portal, secretário do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), destacou que o pente-fino faz parte dos esforços do governo para equilibrar as contas públicas. O processo utilizou o sistema Atestmed, que automatiza a concessão de benefícios por incapacidade temporária e permite o envio de atestados médicos pela plataforma Meu INSS, sem necessidade de perícia inicial, reduzindo a fila de espera.

O objetivo da revisão é identificar fraudes e irregularidades, com o uso de inteligência artificial para verificar a autenticidade dos atestados. Foram encontrados atestados com a mesma caligrafia, emitidos em curto intervalo de tempo e em locais distantes, o que gerou investigações.

O INSS planeja revisar até 800 mil auxílios-doença até o fim de 2024, dando prioridade às perícias presenciais e ao recadastramento de beneficiários de programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Como é feita a convocação

Os segurados são notificados por meio do Meu INSS, pela central de atendimento 135, cartas dos Correios, SMS, extratos bancários e, em último caso, por publicação no Diário Oficial da União. É essencial que mantenham seus dados cadastrais atualizados para evitar a suspensão indevida do benefício.

Especialistas orientam que os beneficiários mantenham sempre seus laudos médicos em dia para evitar a perda do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.