INSS: 13º salário vai ser liberado para novo grupo nesta quinta, 1º de junho

A primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será paga para um novo grupo de pessoas a partir desta quinta-feira, 1º de junho. O valor será creditado junto com a parcela habitual de pagamento do benefício.

Receberão a partir desta quinta (1º) os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo. O pagamento seguirá até o dia 7 do mesmo mês. As datas de pagamento variam de acordo com o dígito final do número de inscrição dos beneficiários do INSS. Veja:

Final de inscrição em 1 ou 6: 1° de junho;

Final de inscrição em 2 ou 7: 2 de junho;

Final de inscrição em 3 ou 8: 5 de junho;

Final de inscrição em 4 ou 9: 6 de junho;

Final de inscrição em 5 ou 0: 7 de junho.

Ao todo, mais de 38 milhões de beneficiários receberão o adiantamento do 13° salário do INSS, representando um investimento do Governo Federal de R$62,6 bilhões. A primeira parcela do salário extra está sendo paga desde o 25 de maio, enquanto a segunda parcela será distribuída a partir do dia 26 de junho.

Tem direito ao 13º salário do INSS os seguintes grupos:

Aposentados;

Pensionistas por morte;

Beneficiários que receberam auxílio-reclusão, auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária em 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)