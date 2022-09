Inscrições para colégios militares com 390 vagas para estudantes encerram dia 29; há vagas em Belém

Estão abertas até a próxima quinta-feira (29), as inscrições para o concurso do Exército com 390 vagas para admissão aos 14 colégios militares do Brasil mantidos pela instituição. Há vagas para Belém.

O processo seletivo oferece 350 oportunidades para estudantes ingressarem no ensino fundamental e 40 para cursar o nível médio. Em Belém, estão sendo ofertadas 25 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 05 vagas para o 1º ano do nível médio.

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) é responsável por organizar a seleção.

VEJA MAIS

As inscrições podem ser realizadas pela internet através do site do CMB ou de forma presencial, diretamente no Comando do Colégio Militar de cada Estado. Os requisitos para disputar as vagas, são:

Ser brasileiro;

Ter concluído, ou em andamento com o 5º ano do ensino fundamental (para concorrer às vagas no 6º ano), ou o 9º ano do ensino fundamental para quem deseja disputar as vagas do 1º ano;

(para concorrer às vagas no 6º ano), ou o 9º ano do para quem deseja disputar as vagas do 1º ano; Para candidatos ao 6º ano do ensino fundamental : ter idade de 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula, ou completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula;

: ter idade de 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula, ou completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula; Para candidatos ao 1º ano do ensino médio : ter idade de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula, ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula;

: ter idade de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula, ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula; Não ter sido excluído, por medida disciplinar, de Colégio Militar ;

; Possuir documento de identidade e CPF.

As vagas serão preenchidas nos Colégios Militares nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Salvador, Recife, Campo Grande, Santa Maria, Curitiba, Juiz de Fora, Belém e São Paulo.

Os candidatos da seleção do Exército às vagas nos Colégios Militares serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Exame Intelectual (EI), que consiste em realização de prova , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Revisão Médica e Odontológica, com caráter eliminatório;

Comprovação dos Requisitos Biográficos, com possui caráter eliminatório.

Todos os detalhes sobre a seleção você confere aqui.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).