Inmet emite alerta para temporais no Pará e outros 20 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados de chuva significativos no Pará e em outros 20 estados, até a próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro. Ao todo, o Instituto emitiu alertas para 20 das 27 unidades da federação, sendo que em cinco estado há áreas em alerta vermelho, com riscos de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e de deslizamentos de encostas, e para 18 estados, entre eles o Pará, foi emitido alerta laranja, que indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As informações são do G1 Nacional.

Para o Norte do país, a previsão é de acumulados de chuva acima de 20 mm em grande parte da região, com destaque para áreas central e leste do Amazonas, central e sul do território paraense e do Tocantins e norte de Roraima, onde podem ocorrer acumulados superiores a 80 mm.

Em alerta vermelho, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul, Tocantins e Santa Catarina, apresentam possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com risco maior para áreas onde há rios, que podem transbordar, e encostas, que estão sob risco de desabamento.

Segundo na escala de atenção, as áreas em alerta laranja ficam, além do Pará, Amazonas, Tocantins e Roraima, nos estados do, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rondônia, Sergipe, Ceará, Goiás, Paraíba e Piauí. Tocantins e Maranhão apresentam áreas em alerta vermelho e outras em alerta laranja.

O alerta laranja é emitido quando há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia.