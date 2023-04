Informe de rendimentos do INSS: saiba o que é e como emitir em 2023

Também conhecido como comprovante de rendimentos, o informe de rendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um documento que informa os valores recebidos por beneficiários no intervalo de um ano. Ele é utilizado na Declaração do Imposto de Renda e pode ser retirado por qualquer pessoa que recebe benefícios do INSS.

É também a partir deste documento que a Receita Federal realiza o cruzamento de informações sobre o cidadão e verifica se existem inconsistências ou problemas a serem resolvidos. Ele também poderá ser utilizado como comprovante de renda do beneficiário.

Até quando enviar a declaração do Imposto de Renda?

O período para envio da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2023 começou no último dia 15 de março e seguirá até o dia 31 de maio. A declaração é referente ao ano-base de 2022. O atraso para envio do documento gera uma multa que tem valor mínimo de R$165,74. Ao todo, mais de 38 milhões de contribuintes devem enviar a DIRPF.

Veja como emitir o informe de rendimentos do INSS

O extrato já está disponível no site ou aplicativo Meu INSS ou poderá ser retirado em uma agência da instituição mediante agendamento prévio. Veja o passo passo:

Emissão via meu INSS pelo celular:

Faça o download do aplicativo Meu INSS;

Utilize o CPF e senha de sua conta ‘gov.br’ para acessar o sistema;

Clicar nos três traços localizados no canto esquerdo superior do aplicativo;

Clique na opção ‘Certidões, declarações e atestados’;

Acesse a aba ‘Extrato de Imposto de Renda’;

Selecione o ano desejado (para a DIRPF de 2023, utilizar o ano-base de 2022);

Por fim, clique em ‘baixar’.

Com isso, o extrato será baixado e já poderá ser acessado pelo usuário. Caso opte pelo atendimento presencial, o cidadão deverá agendar uma visita pelo aplicativo ou site do Meu INSS, ou pelo telefone 135.

