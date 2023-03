Rui Costa: juros para empréstimo consignado de pensionistas do INSS deve ficar abaixo de 2%

O ministro Rui Costa, da Casa Civil, afirmou em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nesta terça-feira (21), que a taxa de juros do empréstimo consignado para pensionistas do INSS deve ficar abaixo de 2%. A Casa Civil e os ministérios da Fazenda, do Trabalho e da Previdência estão em busca de um número que seja inferior a 2,14% - que é o que os bancos estavam praticando -, ouvindo o mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.

De acordo com Costa, a taxa será superior a 1,7%, valor abaixo do qual conceder o empréstimo não seria rentável para Banco do Brasil e Caixa, segundo os próprios bancos. A decisão final sobre o tema deve ser tomada até a próxima terça-feira (28), quando o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) deve se reunir.

Redução de teto de juros pela CNPS serve de alerta

Em 13 de março, o CNPS aprovou a redução do teto dos juros do empréstimo consignado convencional de 2,14% ao mês para 1,70%, o que levou várias instituições financeiras, incluindo Banco do Brasil e Caixa Econômica, a suspender a oferta de linhas de crédito para pensionistas do INSS.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alegou que a redução do teto dos juros poderia comprometer ainda mais a oferta de empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado, considerando os altos custos de captação.