Influenza se aproxima da covid-19 em número de mortes na cidade do Rio

O número de mortes provocadas pela Influenza se aproxima do número de óbitos causados pela covid-19, na cidade do Rio de Janeiro. Entre os dias 28 de novembro a 17 de dezembro o vírus da gripe causou 16 óbitos, enquanto o da covid-19 provocou 23. A doença já matou 42 pessoas ao longo do ano em todo o estado. As informações são do portal Extra.

As mortes ocorridas nas últimas semanas correspondem a quase todos os óbitos por Influenza registrados na cidade durante o ano, com mais mortes notificadas da faixa etária de 70 a 79 anos.

Além disso, quatro óbitos na cidade do Rio aconteceram em Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), porta de entrada da rede pública de saúde.