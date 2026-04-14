Influenciadora relata sequelas após procedimentos estéticos: 'deformaram o meu corpo'

A influenciadora digital Mariana Tavares afirmou nas redes sociais que teve o corpo “deformado” após realizar uma série de procedimentos estéticos em uma clínica especializada ao longo de três anos. Segundo ela, as intervenções resultaram em complicações físicas e impactos emocionais.

O caso ganhou repercussão nos últimos dias e reacendeu discussões sobre os riscos envolvidos em cirurgias estéticas, frequentemente divulgadas nas redes sociais como soluções rápidas para transformação corporal.

VEJA MAIS

De acordo com Mariana, o primeiro procedimento foi uma lipoaspiração realizada poucos meses após o nascimento do filho. Ela afirma que o resultado não correspondeu às expectativas, o que levou à realização de novas intervenções com a promessa de correção.

Ainda segundo o relato, as tentativas posteriores agravaram o quadro. A influenciadora publicou imagens nas redes sociais mostrando marcas no corpo, como cicatrizes, manchas e outros sinais de complicações.

"Deformaram o meu corpo, me deixaram cheia de cicatrizes e sequelas físicas e psicológicas, mas a justiça será feita", disse a influenciadora.

Ela também afirma ter desenvolvido problemas como necrose em algumas regiões e relata impactos psicológicos decorrentes da experiência.

Outro ponto citado por Mariana é que teria sido desencorajada a tornar o caso público. Segundo ela, durante o período de tratamento, houve orientação para que não buscasse medidas legais nem expusesse a situação.

A influenciadora afirma que permaneceu em silêncio por anos antes de decidir compartilhar o caso.

Clínica nega falhas e apresenta outra versão

O caso envolve a clínica JK Estética Avançada, que já atendeu outras personalidades. Procurada, a empresa informou, por meio de nota, que a paciente recebeu acompanhamento contínuo e que todas as medidas necessárias foram adotadas no pós-operatório.

A defesa da clínica afirma que foram realizadas, inclusive, cirurgias reparadoras sem custos adicionais. O posicionamento também destaca que complicações como necrose estão descritas na literatura médica e podem ocorrer independentemente da conduta profissional, devido à resposta individual de cada organismo.

A empresa informou ainda que mantém protocolos técnicos rigorosos e que, após análise interna, o médico responsável pelos procedimentos não integra mais a equipe.