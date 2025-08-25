Influenciadora brasileira é internada após fazer trend de posar de biquíni na neve

A influenciadora e modelo brasileira Karol Rosalin foi hospitalizada na emergência de um hospital em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina, logo após participar de uma trend nas redes sociais que viralizou entre celebridades. O desafio consiste em posar somente de biquíni em paisagens cobertas totalmente de neve. Famosas como a paraense Alane Dias e Gkay já participaram da trend inusitada.

Natural de São Paulo, Karol contou que decidiu aderir à brincadeira da trend, mas jamais imaginava as consequências. “A sensação térmica estava ainda mais baixa que a registrada, parecia que estava entrando dentro de uma geladeira”, relatou ela em uma de suas redes sociais.

Minutos após os cliques, a modelo começou a sentir os efeitos do frio extremo, como "congelamento" de algumas partes do corpo: “Meu bumbum ficou totalmente congelado, não sentia mais nada. Precisei procurar uma emergência porque realmente fiquei assustada com o que estava acontecendo”, declarou Karol.

Karol acredita que sua composição corporal com pouca gordura agravou a situação. “Por causa do meu índice tão baixo, meu corpo não tem gordura suficiente para me proteger nessas situações”, explicou ela, que afirma ter apenas 7% de gordura em todo o corpo.

Perigos da trend

Apesar de esteticamente impactante e altamente engajadora, a trend do “biquíni na neve” traz sérios riscos à saúde, segundo especialistas em dermatologia, cardiologia e medicina do esporte.

De acordo com médicos, a exposição do corpo quase nu a temperaturas extremamente baixas pode causar uma série de problemas, incluindo:

Hipotermia: quando a temperatura do corpo cai perigosamente, afetando funções vitais.

quando a temperatura do corpo cai perigosamente, afetando funções vitais. Queimaduras pelo frio (congelamento) : especialmente em extremidades como dedos, nariz e orelhas.

: especialmente em extremidades como dedos, nariz e orelhas. Complicações cardíacas: o frio intenso pode causar vasoconstrição súbita, elevando o risco de infarto em pessoas suscetíveis.

o frio intenso pode causar vasoconstrição súbita, elevando o risco de infarto em pessoas suscetíveis. Choque térmico: ao sair de ambientes aquecidos para o frio extremo de forma brusca.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)