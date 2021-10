Influenciadora anti-vacina vira meme ao ser ‘barrada’ em show do Safadão por falta de imunizante

A influenciadora catarinense Evelyn Maysa gerou polêmicas nas redes sociais, na última semana, ao pedir para tomar dose única da vacina contra a covid-19 e poder embarcar no cruzeiro do cantor Wesley Safadão. O motivo da repercussão negativa seria o fato da blogueira ainda não ter se vacinado. As informações são do R7.

VEJA MAIS

Nos stories do Instagram, a loira, que mora em Itajaí, aparece desabafando sobre a exigência do comprovante para a viagem. Ela chama as medidas preventivas contra a proliferação do vírus de “mimimi”. Assista:

Desesperada, Evelyn pede que os internautas a ajudem a encontrar um local onde a vacina esteja sendo aplicada. Mas, ao contrário do que a jovem imaginava, os usuários começaram a debochar da situação. “Que dó”, brincou uma internauta. “Eu não gosto de desejar o mal pras pessoas.Mas, to torcendo aqui pra que seja sem reembolso e ela não embarque”, disse outra.

A influenciadora ainda não se pronunciou sobre a repercussão.