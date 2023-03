Influenciador que tomava 3 litros de refrigerante por dia desenvolve osteoporose aos 21 anos

Um influenciador de 21 anos foi diagnosticado com osteoporose após um período consumindo cerca de 3 litros de refrigerantes, e mais 1 litro de café, além de energéticos para se manter acordado e jogar durante 18 horas seguidos e se manter no top 1 global de Free Fire.

José Neto, mais conhecido como Neto Silva chegou a faturar mais de R$ 1 milhão apenas com o jogo, só não contava que as adaptações na rotina influenciariam sua saúde e que ocasionariam o quadro de osteoporose, um quadro incomum para a idade.

Neto afirma que, antes de iniciar a carreira como gamer, praticava exercícios e sempre cuidava da saúde. Mas, com a mudança na rotina, trocou tais hábitos pelo sedentarismo, má alimentação e até mesmo falta de exposição à luz solar.

"Comecei a sentir muitas dores no corpo, não encontrava muito bem uma posição [confortável] pra dormir, sentia o osso doendo. Um dia, inventei de sair para correr e comecei a torcer os pés logo nos primeiros passos. Já sentia muita dor nas costelas antes de dormir, mas achava que era por conta da má postura, por ficar muitas horas sentado na cadeira. Mas, quando aconteceu isso, durante a corrida, fui para o hospital no mesmo dia”, relata.

Segundo o Manual de Diagnóstico e Tratamento da MSD, a osteoporose é uma condição médica em que ocorre uma diminuição na densidade mineral óssea, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas.

A densitometria óssea, um exame feito para avaliar a densidade dos ossos, constatou que o jovem estava com osteoporose primária do tipo 2, chamada também de osteoporose senil, que consiste na deficiência de cálcio. Neto, entretanto, não tinha histórico do problema em sua família.

De acordo com os especialistas, os hábitos afetam direta na saúde óssea e que há aumento de risco quando não a alimentação não é saudável, com a falta de consumo de alimentos com cálcio, e a falta de exposição solar, o que diminui a absorção de vitamina D pelo organismo.

A falta de atividades físicas também impacta a absorção desses nutrientes, assim como o fortalecimento muscular para reduzir as chances de fraturas.

Neto afirma que, após o diagnóstico, iniciou o tratamento medicamentoso, repondo cálcio e vitamina D. Ele ainda notou melhora clínica após iniciar uma rotina de atividades físicas, adoção de alimentação saudável e melhora na qualidade de sono.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).