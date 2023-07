Influencer viaja 1,5 mil km para mostrar cobras gigantes e viraliza na web

O influenciador digital Natan Mends viajou mais de mil quilômetros após ver o vídeo de uma sucuri de 6 metros que viralizou nas redes sociais em março deste ano, para tentar encontrar a cobra famosa, porém, acabou se deparando com seis.

Segundo apurou o G1, Natan explicou que viajou de Belo Horizonte até Bonito, no Mato Grosso do Sul, em junho deste ano para ver de perto a sucuri que de vez em quando sai para dar uma "voltinha" entre as casas do bairro Solar dos Lagos.

"Como ela (sucuri) viralizou no Brasil, achamos que seria interessante ir até Bonito criar uma matéria sobre o assunto. Os biólogos ficaram surpresos com os registros. Inclusive, disseram que talvez tenhamos encontrado as maiores sucuris do Brasil", disse.

Nas imagens registradas pelo influenciador, é possível ver sucuris enormes e até mais de uma serpente "descansando" juntas. Como estavam na natureza, o grupo em que o influencer estava não incomodou os animais para medi-los, mas estima-se que algumas das cobras cheguem até 6 metros.Natan ficou 5 dias na cidade, junto com o produtor Matheus Araújo e o guia Vilmar Teixeira. Só neste período, a equipe se deparou com 6 sucuris na natureza. Os registros foram parar no TikTok e somados, alcançaram mais de 36 milhões de visualizações.

"Saímos todos os dias pela manhã , remávamos pelo rio Formoso e retornávamos no fim da tarde", relatou.Na capital do estado, eles também visitaram o Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo. Natan fez imagens da sucuri batizada de Gaby Amarantos e também entrevistou a bióloga do local.Natan explicou que objetivo da viagem foi gravar um documentário para alertar sobre a importância de preservar a espécie e mostrar que elas não apresentam riscos para a população se estiverem em seu habitat."Para que deixem esse medo dos cinemas e entendam que elas não precisam morrer, são animais tranquilos. O documentário está passando por tratamento de imagens na edição e em aproximadamente um mês iremos postar", completou Natan.

Sucuri gigante



A sucuri de aproximadamente 6 metros de comprimento surpreendeu moradores do bairro Solar dos Lagos, em março deste ano. A serpente gigante surgiu em uma lagoa do bairro e deu algumas voltas por terrenos da região

Um vídeo do momento foi gravado e postado nas redes sociais pela agente de viagem, Gabriela de Brito Silva, de 26 anos. No registro é possível ver a calma da serpente enquanto passa por um gramado no centro urbano.

"Eu estava chegando no bairro quando vi uma movimentação de pessoas, me aproximei vi que era uma sucuri, foi de arrepiar", disse. Conforme a agente de viagem, pessoas que estavam no local tentaram ter uma noção do tamanho da sucuri.

"Um senhor tentou medir com uma trena por onde ela passava, e deu aproximadamente 6 metros", detalhou.