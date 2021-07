Influencer RaulZito é preso acusado de estupro de vulnerável

O influenciador digital e youtuber de games Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como "RaulZito", foi preso nesta terça-feira (27), acusado de estupro de vulnerável. Ele foi preso em Florianópolis (SC), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O mandado de prisão era para ser cumprido em São Paulo, onde ele mora, mas Raulino estava viajando. As informações são do UOL.

Os casos teriam acontecido em Niterói, no Rio de Janeiro, e em São Caetano do Sul, em São Paulo. A Polícia Civil iniciou as investigações após as mães de duas vítimas denunciarem os abusos. Procurada pelo UOL, a defesa do influenciador não se manifestou.

Raulino usava as redes sociais para netrar em contato com crianças entre 10 e 14 anos prometendo trabalhos e dizendo ser contratado de uma emissora de TV. Os alvos foram atores mirins de teatro, cinema e televisão.

A investigação aponta que “após fatos noticiados por mãe de uma das vítimas que dirigiu-se à DCAV [Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima] após ouvir relato de seu próprio filho dos abusos que sofrera desde o mês de fevereiro até meados de maio, outra vítima, também menor de 12 anos, confirmou na sede da DCAV que também sofreu abusos e foram tantas as vezes que ambas não sabem ordenar cronologicamente de que maneira ocorreram”.

A prisão temporária de 30 dias e uma busca na casa do homem foi pedida pelo delegado Adriano França. A polícia acredita que outras vítimas também sofreram abusos do influenciador. O delegado afirmou que espera identificar outras possíveis vítimas do homem no decorrer do inquérito policial. As investigações estão sob sigilo.

França também explicou as polícias do Rio e de São Paulo trabalham juntas para localizar e identificar as outras vítimas. "O advogado dele pediu para que ele ficasse em silêncio. Ele só vai prestar declarações, ou não, na sede policial, deve chegar aqui no Rio por volta das 21h. É possível falar que existem outras vítimas, alguns nomes já constam nos autos, ainda não chamamos [pra prestar depoimento], porque não era o momento e alguns não foram localizados, mas já estamos providenciando isso, inclusive em conjunto com a polícia paulista", afirmou o delegado.

"RaulZito" tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e mais de 140 mil inscritos em seu canal no Youtube.

Por meio de nota, o SBT informou que Raulino Maciel não integra mais o quadro de streamers de "SBT Games". Ele fez parte do elenco desde o início deste ano. "A emissora aguarda a elucidação dos fatos e resultado da investigação", completou o texto.