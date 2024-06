Influencer concluiu curso 5 dias após morte de empresário por peeling de fenol, diz farmacêutica

A influenciadora e dona da clínica onde o empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, morreu após fazer peeling de fenol teria concluído o curso sobre o procedimento apenas no último sábado (08.06), ou seja, cinco dias após a morte. É o que afirmou a farmacêutica e bioquímica Daniele Stuart, do Paraná.

Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, dona da clinica na zona sul de São Paulo, afirmou à polícia que realizou um curso on-line em junho do ano passado e só começou a fazer as aplicações em dezembro. Porém, as declarações de Daniele contestam essa alegação. As duas apresentaram documentos que endossam suas versões.

Segundo a defesa da farmacêutica, o curso on-line é conceitual, “não especializante”, e tem duração de seis horas. Além disso, Natália teria cometido falhas graves no procedimento, entre elas a aplicação de um químico em uma pele que não era “íntegra” — ou seja, sem lesões, o que não seria o caso de Henrique Chagas.

A pedido da Polícia Civil de São Paulo, a polícia do Paraná deve ouvir Daniele Stuart nos próximos dias.

O peeling de fenol consiste na corrosão da derme e da epiderme, camadas da pele, para rejuvenescer o rosto. Considerado invasivo, o procedimento só pode ser realizado em um centro cirúrgico e por um profissional com formação médica.

Natalia Becker não é médica e não comprovou formação em curso de estética. Ela teria concluído apenas o ensino médio, conforme apurado pela polícia até agora.