Entenda os requisitos para ser esteticista e como reconhecer um falso profissional

Na última segunda-feira (3), Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após um procedimento estético de peeling de fenol em uma clínica em São Paulo. O tratamento foi realizado por Natalia Becker, que não possui formação técnica ou superior na área de estética, condição necessária para o exercício profissional. O caso gerou grande repercussão nacional e mostrou que ainda existe uma série de dúvidas sobre regulamentações na área de estética.

Apesar da alta oferta de cursos, principalmente online, segundo a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (Anesco), para atuar como esteticista é necessário possuir um curso superior na área e para se tornar um técnico esteticista é exigido um curso técnico. Ambos os profissionais são capacitados para realizar peelings químicos. Entretanto, o peeling de fenol, apesar de não ser considerado invasivo, é extremamente agressivo e deve ser realizado apenas em ambiente cirúrgico devido ao alto grau de risco, o que não aconteceu no caso do jovem morto após técnica da falsa profissional.

O advogado Frederico Carvalho, assessor jurídico da Anesco, enfatiza que o profissional esteticista pode realizar técnicas de peeling químicos, inclusive com fenol, mas alerta sobre os perigos específicos dessa técnica. "Por ser um procedimento extremamente preocupante, com possíveis intercorrências seríssimas, como paradas cardiorrespiratórias, problemas renais e hepáticos, além de queimaduras severas, não indicamos sua realização em consultório, seja por esteticistas ou outros profissionais da saúde. É um procedimento que deve ser realizado exclusivamente em centro cirúrgico, com a presença de profissionais capacitados em suporte básico de vida e com os equipamentos adequados para minimizar riscos", explicou.

VEJA MAIS

Peeling de Fenol é invasivo?

Após a morte do jovem, abriu-se discussão sobre o tipo de procedimento realizado. Alguns representantes da medicina chegaram a classificar o procedimento como “invasivo” e que por isso não poderia ser feito por um profissional esteticista. No entanto, de acordo com a Anesco, o procedimento não é invasivo, mas oferece alto risco, devendo o profissional ter cuidado extra.

"Os procedimentos invasivos são aqueles que adentram os orifícios naturais do corpo e atingem órgãos internos, sendo exclusivos para médicos. Embora o peeling de fenol não seja invasivo, ele é altamente agressivo e, devido ao seu alto grau de risco, recomendamos sua realização apenas por profissionais qualificados em centros cirúrgicos. Mas ele pode ser feito por profissional esteticista, o que não era o caso da falsa profissional", alerta o assessor jurídico.

A Anesco também investigou o histórico profissional de Natalia Becker e não encontrou qualquer registro que a qualificasse como esteticista ou técnica esteticista. "Entramos em contato com diversas instituições de ensino e todas as respostas foram negativas em relação à inscrição ou conclusão de um curso superior ou técnico por essa pessoa. Ela não pode ser considerada profissional e deve ser investigada por exercício ilegal da profissão", afirmou Carvalho, destacando a importância do cliente sempre verificar a formação do profissional escolhido.

Entrevista Polêmica no Fantástico

No domingo (9), a influencer Natalia Becker participou de uma entrevista no programa Fantástico, onde apresentou sua versão sobre a aplicação do peeling de fenol em Henrique Chagas. Durante a conversa com a jornalista Giuliana Girardi, Natalia se irritou com as perguntas e chegou a abandonar a entrevista. Ao ser questionada sobre sua especialização, a advogada de Natalia interrompeu a conversa, afirmando: "Não vamos falar essas partes bem técnicas." Mesmo assim, a jornalista insistiu: "Qual é a formação da pessoa?"

Natalia Becker evitou responder questões sobre as substâncias usadas e a procedência do fenol. Após pressão da jornalista, a influenciadora se levantou e deixou a entrevista momentaneamente. A advogada de Natalia solicitou que a primeira parte da entrevista não fosse ao ar, mas a Globo decidiu manter a exibição por considerá-la de interesse público, conforme os princípios editoriais do Grupo Globo.

O caso de Henrique Chagas destaca a necessidade de maior fiscalização e regulamentação na área de estética, especialmente para procedimentos de alto risco como o peeling de fenol. O setor teve um crescimento exorbitante e os especialistas são unânimes em afirmar a necessidade de maior regulamentação com a criação de um Conselho Federal de Estética e Cosmetologia, projeto que está sendo discutido em Brasília.