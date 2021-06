Indígenas protestam contra PL que altera regra sobre demarcação de terras no Brasil

Um protesto feito por indígenas na tarde desta terça-feira (22) terminou em tumulto em frente ao Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília. De acordo com informações da TV Globo, a confusão começou após policiais militares e legislativos tentarem dispersar o grupo de manifestantes usando bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Os indígenas teriam revidado lançando flechas em direção aos seguranças.

De acordo com as informações do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), várias pessoas ficaram feridas durante a confusão. A PM disse que, após os policiais legislativos do Congresso atiraram bombas de gás, os militares foram chamados para o local com a intenção de evitar mais confronto entre os grupos. Ainda não se sabe o número de feridos, mas tanto manifestantes quanto policiais ainda estão sendo socorridos.

A confusão também provocou o bloqueio do trânsito da região. O protesto é contra a votação do PL 490, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A proposta dificulta a demarcação de terras indígenas. Outros estados como Acre e Alagoas também registraram atos contra a proposta.