Uma pessoa morre durante incêndio no condomínio Monet, no Distrito Federal

Uma pessoa morreu durante um incêndio num apartamento no condomínio Monet, em Águas Claras, na manhã desta sexta-feira (31/5), informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Informações preliminares indicam que se trata de uma pessoa que já estava acamada. Até o momento não se sabe o sexo, a idade nem o nome da vítima.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver as chamas que saem da janela da residência e espalha fumaça escura pelo condomínio.

Segundo relatos de vizinhos, o apartamento atingido pelo incêndio fica no segundo andar do condomínio Monet, que se encontra na esquina da Avenida das Castanheiras com a Rua Pau Brasil.

