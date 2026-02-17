Incêndio de grandes proporções atinge loja de armarinhos em Santo André
Chamas destruíram terceiro andar de comércio
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de armarinhos no Centro de Santo André na noite desta segunda-feira, 16. O fogo provocou abalo estrutural no estabelecimento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram no terceiro andar do prédio. A intensidade do incêndio resultou no colapso do telhado da loja.
A ocorrência foi registrada na Rua Bernardino de Campos, 180. Dez viaturas foram empenhadas no combate ao incêndio, que demandou intensa ação dos bombeiros.
Situação do Incêndio e Vítimas
Até o início da madrugada desta terça-feira, 17, quando este texto foi finalizado, não havia informações sobre vítimas decorrentes do incidente em Santo André.
