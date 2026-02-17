Incêndio de grandes proporções atinge loja de armarinhos em Santo André

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de armarinhos no Centro de Santo André na noite desta segunda-feira, 16. O fogo provocou abalo estrutural no estabelecimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram no terceiro andar do prédio. A intensidade do incêndio resultou no colapso do telhado da loja.

A ocorrência foi registrada na Rua Bernardino de Campos, 180. Dez viaturas foram empenhadas no combate ao incêndio, que demandou intensa ação dos bombeiros.

Situação do Incêndio e Vítimas

Até o início da madrugada desta terça-feira, 17, quando este texto foi finalizado, não havia informações sobre vítimas decorrentes do incidente em Santo André.