Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de bebidas em Manaus neste domingo (5)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de bebidas localizada na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Oeste de Manaus. As chamas começaram na madrugada deste domingo (5). Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o G1 Amazonas, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que as chamas foram controladas e também foi realizado um trabalho de rescaldo no local para evitar novos focos de incêndio. Brigadistas da própria empresa atuaram para combater o incêndio, mas as chamas se espalharam rapidamente pelo local.

“Nossas equipes foram enviadas rapidamente ao local e, ao chegarem, se depararam com enormes labaredas de fogo. A partir disso, atuamos com várias linhas de frente. Os combatentes fizeram o confinamento das chamas para evitar que atingisse outras edificações. Por protocolo de segurança, solicitamos a evacuação das casas do entorno”, disse o coronel Orleilso Muniz, comandante-geral do CBMAM.

Ainda segundo a corporação, foram empregadas oito viaturas e 32 militares na ocorrência. Ao todo 80 mil litros de água foram usados no combate das chamas. Já a empresa informou que os trabalhadores que estavam no local informaram que as chamas se iniciaram após o curto-circuito na fiação elétrica, mas que uma perícia será realizada para confirmar as causas do incidente.

A Ambev, responsável pela fábrica de bebidas, informou, logo após o ocorrido, que os focos de incêndio ocorreram em uma área externa da unidade e foram rapidamente controlados pela brigada, com apoio do corpo de bombeiros. Segundo a empresa, não houve feridos e a produção da unidade segue normalmente.