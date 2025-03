Imposto de Renda de 2025: Conheça os prazos, as novas regras e dicas para fazer a declaração

O período para realizar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 está quase começando, então é importante que os contribuintes e as empresas estejam atentos para as mudanças deste ano para não terem problemas com a Receita Federal.

A entrega das declarações pode ser feita de forma online, por meio dos canais da Receita Federal. A previsão de entrega será a partir de 17 de março e vai até o dia 31 de maio de 2025.

Quem deve declarar Imposto de Renda em 2025?

A especialista em Direito Tributário, Daniela Correa, afirma que: "Todos os indivíduos que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 em 2024 estão obrigados a apresentar a declaração do IRPF em 2025".

Além dessas pessoas, aquelas que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, ou que possuíam bens ou direitos com valor total superior R$ 300 mil, em 31 de dezembro de 2024, devem declarar Imposto de Renda.

Até quanto não tem que fazer a declaração?

Houve uma atualização na tabela progressiva que trouxe algumas novidades. Uma das principais mudanças é em relação ao valor do teto para isenção.

"A faixa de isenção foi ampliada para até R$ 2.259,20 mensais. Isso significa que contribuintes com rendimentos mensais até esse valor estão isentos do imposto", explica Daniela.

As outras faixas e alíquotas não sofreram atualização.

O que acontece com quem não fizer a declaração?

A especialista destacou que é importante ficar atento e respeitar os prazos da Receita Federal: "A entrega da declaração fora do período estipulado pode acarretar multas que variam de 1% a 20% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74".

A organização da documentação é uma opção para não ocorrer nenhum contratempo.

Dicas para fazer declaração de Imposto de Renda

Daniela Correa destaca algumas dicas para que os cidadãos não tenham problema com o leão e cair na malha fina.

Documentação: estar com todos os comprovantes de rendimentos, recibos de despesas que podem ser declaradas e outros documentos necessários são importantes para realizar uma declaração sem erros.

estar com todos os comprovantes de rendimentos, recibos de despesas que podem ser declaradas e outros documentos necessários são importantes para realizar uma declaração sem erros. Preenchimento: estar atento com erros de digitação, ainda mais por se tratar de muitos números. Conferir os valores para não ter divergência, nem omissão.

estar atento com erros de digitação, ainda mais por se tratar de muitos números. Conferir os valores para não ter divergência, nem omissão. Atualização cadastral: confira se os dados estão atualizados e corretos para evitar problemas na restituição ou até mesmo na comunicação com a RF.

As empresas são obrigadas a fornecerem informes de rendimentos aos funcionários dentro do prazo estipulado em lei. Assim, "o cumprimento dessas obrigações auxilia na transparência e na conformidade fiscal, evitando possíveis penalidades", finaliza Daniela.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)