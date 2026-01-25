Implosão do Torre Palace: antigo hotel de luxo é demolido em Brasília

Uma operação de precisão pôs fim, na manhã deste domingo (25), à estrutura do Hotel Torre Palace, o primeiro estabelecimento de luxo da história de Brasília. Localizado no centro da capital federal, com vista para o Eixo Monumental, o prédio foi ao chão em apenas cinco segundos após a detonação de 165 kg de explosivos.

O hotel estava fechado desde 2013 e, após décadas de prestígio, enfrentou um período de abandono e disputas judiciais. Sem móveis e com a estrutura exposta, o local havia se transformado em uma carcaça ocupada irregularmente por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Com a limpeza do terreno, um novo grupo econômico do setor hoteleiro planeja construir um empreendimento de luxo com 250 apartamentos, cujo nome e data de inauguração ainda são mantidos em sigilo.

Entenda como foi o esquema de segurança para a implosão

A operação atraiu centenas de curiosos, que acompanharam a queda fora da zona de exclusão delimitada pela Defesa Civil. Meia hora antes do evento, moradores e pessoas próximas receberam um alerta sonoro intrusivo nos celulares, orientando que se mantivessem distantes da área de risco. O barulho da queda pôde ser ouvido a quilômetros de distância, alcançando as primeiras quadras da Asa Sul.

Devido ao risco sanitário, a Vigilância Ambiental do DF recomendou o uso de máscaras PFF2. A preocupação das autoridades era que a nuvem de poeira levantada pelos escombros pudesse dispersar partículas contaminantes, como fezes de pombos e ratos acumuladas durante os anos de abandono. Três hotéis vizinhos foram evacuados e os estacionamentos do entorno liberados por segurança.

Saiba quais técnicas foram usadas na demolição do hotel

De acordo com a engenheira responsável pela operação, Lorrana Oliveira, os explosivos foram estrategicamente instalados no térreo, nos três primeiros andares e no sétimo pavimento. Nos níveis inferiores, telas de proteção foram colocadas para evitar que os escombros se espalhassem.

A especialista explicou que os artefatos são inseridos na base, onde os pilares possuem maior armação. Segundo a engenheira, o sistema utiliza temporizadores que acionam primeiro as quinas do edifício, seguidas por uma sequência programada que faz com que o prédio caia de forma controlada, sendo natural que um dos lados ceda antes do outro durante o processo de colapso.

Detalhes da Operação

Tempo de queda : 5 segundos

: 5 segundos Explosivos utilizados : 165 kg

: 165 kg Localização : Centro de Brasília, próximo ao Eixo Monumental

: Centro de Brasília, próximo ao Eixo Monumental Impacto ambiental : Recomendação de máscaras PFF2 contra poeira contaminada

: Recomendação de máscaras PFF2 contra poeira contaminada Futuro do lote: Novo hotel de luxo com 250 apartamentos