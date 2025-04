Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré irá visitar Osasco, em São Paulo

Como parte do itinerário de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, o município de Osasco, em São Paulo, irá receber o símbolo sagrado. Nos próximos dias 24, 25, 26 e 27 de abril, se inicia a agenda de visitas na Diocese de Osasco. A imagem chegará de helicóptero na próxima quinta-feira (24) no 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada - Exército Brasileiro, sendo recebida por autoridades militares, religiosas, políticas e civis, com recepção às 16h.

Este ano, a Imagem Peregrina já realizou 22 visitas, entre Belém, Ananindeua, Marituba, Fortaleza e Rio de Janeiro. Em 2024, foram realizadas, no total, 652 visitas, sendo cerca de 600 somente no Pará, incluindo os municípios da região metropolitana de Belém. Entre os estados visitados pela Imagem em 2024 estão Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal, além de Miami, nos Estados Unidos.

No dia 24, a imagem irá seguir em carro aberto até a Catedral de Santo Antônio de Osasco, com celebração religiosa às 20h, seguida de procissão luminosa para a igreja de Jesus Sacerdote, comunidade da Paróquia Nosso Senhor do Bonfim.

No dia 25, às 7h, será realizada missa solene com o Bispo Diocesano Dom João Bosco, e, após, visita a um hospital e colégio, encerrando o dia na Prefeitura Municipal de Osasco, sendo recebida pelo prefeito Gerson Pessoa e demais representantes do poder público do município de Osasco.

No mesmo dia 25, a partir das 18h, no estacionamento da Fito Osasco, acontecerá um momento mariano de oração, Santa Missa e shows católicos de evangelização em honra à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

No dia 26, a imagem sairá de helicóptero do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada - Exército Brasileiro, e pousará na 4° Cia do 16° Batalhão da Polícia Militar, seguindo para a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré da Diocese de Osasco, local que ocorre, há 12 anos, o Círio de Nazaré em São Paulo.

No dia 27, após as missas das 7h e 9h da manhã, ocorrerá uma grande procissão rodoviária até a Igreja de São Camilo e, às 17h, procissão com 1,5 km de cordas até a Igreja Matriz, finalizando com a Santa Missa.

Confira a programação completa

24 de abril

14h30 - Chegada no Aeroporto de Guarulhos

15h30 - Saída do Campo de Mártir de helicóptero em direção à Quitaúna

16h - Cerimônia reservada de acolhida da Imagem no Quartel do Exército (Regimento Raposo Tavares) - 4º BIMEC

16h30 - Saída em carro aberto para a Paróquia Imaculada Conceição do KM 18

17h - Acolhida do povo em geral à Imagem na Paróquia Imaculada Conceição do KM 18

17h30 - Carreata da Imaculada até a Catedral de Santo Antônio

20h - Missa Solene na Catedral

21h30 - Procissão luminosa até a Capela de Jesus Sacerdote

25 de abril

07h - Missa na Capela de Jesus Sacerdote com Dom João Bosco

09h às 12h – Visitas em carro fechado ao Colégio Misericórdia e a Prefeitura de Osasco

15h – Traslado em carro fechado para o Seminário Diocesano de São José

15h45 - Saída da Imagem em carro fechado para a Paróquia Senhor do Bonfim

16h - Tempo de visitação na Paróquia Senhor do Bonfim.

17h30 - Saída para a FITO

18h - Início da programação com animação e acolhida da Imagem

18h30 - Momento Mariano

20h – Santa Missa

22h – Show de evangelização

26 de abril

07h30 - Procissão com Nossa Senhora nas ruas do conjunto Hervy

08h15 - Encontro dos religiosos com Nossa Senhora e moradores do Conjunto Hervy

09h - Saída da Imagem para o Exército de Quitaúna

10h - Acolhida da Imagem na 4° Cia do 16° Batalhão da Polícia Militar Km 19

10h30 - Traslado Solene até a Igreja Matriz N. Sra. de Nazaré

11h - Santa Missa

12h - Ângelus e Santíssimo Rosário

13h30 - Santa Missa

15h - Adoração Eucarística (Terço da Misericórdia)

16h - Santa Missa (Enfermos e Idosos)

18h - Procissão Luminosa nas ruas do Bairro

19h - Santa Missa

21h - Show de Evangelização e Vigília

27 de abril

06h - Oração do Angelus e Santo Terço

07h - Santa Missa

09h - Santa Missa

10h30 - Romaria Rodoviária até a Igreja São Camilo de Léllis

12h30 - Angelus e Santíssimo Rosário

15h - Adoração Eucarística (Terço da Misericórdia)

17h - Procissão do Círio de Nazaré com a presença da tradicional Corda do Círio de São Paulo

19h - Santa Missa (Igreja Matriz N. Sra. de Nazaré)

21h - Encerramento e despedida

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com