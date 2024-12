Igreja Episcopal Anglicana do Rio Grande do Sul ordena 1º presbítero gay

Aos 52 anos, Auderli Sidnei Schoroeder acaba de se tornar o primeiro presbítero gay em 74 anos de história da Igreja Episcopal Anglicana de Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi consagrado sacerdote durante celebração eucarística no último dia 15 de dezembro.

Schoroeder é natural de natural de Novo Hamburgo e atua como diácono na Paróquia Anglicana Virgem Maria desde 2022. Ele se dedica à inclusão de pessoas LGBTQIA+ na comunidade cristã. De acordo com Schoroeder,"ser ordenado na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é uma expressão do acolhimento e do amor de Deus, que se manifesta na compaixão, solidariedade e inclusão de todos, sem distinção de raça, orientação sexual ou gênero".

A Igreja Episcopal Anglicana permite a ordenação de mulheres e pessoas homossexuais como sacerdotes, além do casamento e o trabalho fora da igreja. No caso de Schoroeder, além do sacerdócio na Paróquia Anglicana da Virgem Maria, ele trabalha como guia turístico. Desde que passou a atuar na cidade, tem uma bandeira com as cores da diversidade pendurada na entrada na igreja.

Por meio das redes sociais, o religioso faz publicações onde afirma que "amar não é pecado" e aponta a paróquia onde atua como "igreja da inclusão".

Igualdade

A Paróquia Anglicana da Virgem Maria foi fundada em 1950 e faz parte da Diocese Meridional, sediada em Porto Alegre, que promove a igualdade de gênero e a inclusão de pessoas LGBTQIA+.

A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, com 134 anos de história no país, já se destaca pela vanguarda na diversidade religiosa, sendo a primeira a permitir a ordenação de mulheres desde 1984 e reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo.