iFood pede desculpas sobre falha no app e clientes pedem desconto para 'aceitar'

Na madrugada de quarta-feira (3), o Ifood se pronunciou sobre o 'ataque' que mudou cerca de 6% dos nomes de restaurantes na plataforma para frases como ‘Vacina Mata’, ‘Bolsonaro 2022’ e ‘Lula Ladrão’. A alteração aconteceu na noite de terça-feira (2) e pegou os usuários do aplicativo de surpresa, gerando revolta na internet.

"Na noite de hoje, 2 de novembro, identificamos que alguns estabelecimentos cadastrados na plataforma tiveram seus nomes alterados. Essa situação ocorreu com aproximadamente 6% dos estabelecimentos na plataforma.Tomamos as medidas imediatas e necessárias para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores”, disse a empresa em uma nota publicada no Twitter.

VEJA MAIS

“Não encontramos qualquer indício de vazamento da base de dados pessoais cadastrados na plataforma, tampouco de dados de cartão de crédito. O incidente foi causado por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma, e que o fez de forma indevida. O acesso da prestadora de serviço foi imediatamente interrompido, e os nomes dos restaurantes já estão sendo restabelecidos. É importante destacar que os meios de pagamento dos clientes estão seguros. Os dados de meios de pagamento não são armazenados nos bancos de dados do iFood, ficando gravados apenas nos dispositivos dos próprios usuários, não tendo havido comprometimento de dados de cartões de crédito. Também não há qualquer indício de vazamento da base de dados pessoais de clientes ou entregadores cadastrados na plataforma”, confira:

Em resposta ao aplicativo de delivery, os internautas pediram cupom de desconto. "Era só um CUPOM DE 20,30$ PRA SE DESCULPAR!!!!", disse um. "ok, lança o cupom de desculpas!", comentou outro. "Lança um cupom DESCULPAS50", declarou uma.