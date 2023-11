Idosos podem emitir credencial de estacionamento pelo celular; saiba como

A partir de agora, os condutores com mais de 60 anos não precisam mais se deslocar aos órgãos de trânsito para adquirir a credencial de estacionamento em vagas preferenciais para idosos. Isso se tornou possível graças à disponibilização do serviço no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

A ferramenta está sendo implementada em 102 órgãos de trânsito, presentes em 17 estados que aderiram a essa inovação. A relação completa desses estados pode ser conferida no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.

A Secretaria Nacional de Trânsito está empenhada em facilitar o processo para idosos que não estão habilitados a dirigir veículos, mas frequentemente viajam em veículos de terceiros. Eles também terão a opção de solicitar a credencial de estacionamento de forma digital. Atualmente, essa permissão só é concedida se a pessoa interessada comparecer pessoalmente ao órgão local de trânsito.

Com a aprovação, basta imprimi-la e colocá-la no painel do veículo

Anteriormente, o serviço estava disponível apenas no Portal da Senatran, mas agora foi ampliado para o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. De acordo com o Ministério dos Transportes, a grande vantagem desse novo método reside na simplificação do processo de aprovação, já que todas as verificações de dados pessoais e documentos são realizadas pelo aplicativo. Uma vez que a credencial é liberada, basta imprimi-la e colocá-la no painel do veículo.

A credencial de estacionamento é um documento obrigatório para a utilização de vagas especiais. Ela é destinada tanto a condutores com mais de 60 anos quanto a pessoas com deficiência física. Essas vagas são identificadas por marcações no chão ou placas específicas, presentes em ruas e estacionamentos públicos, como em hospitais, shoppings e outros estabelecimentos comerciais.

É fundamental que os beneficiários, ao estacionarem em vagas especiais, coloquem a credencial no painel do veículo ou em um local visível para a fiscalização. A não apresentação desse documento caracteriza uma infração, conforme previsto no Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, podendo resultar em uma multa de natureza média.

Como emitir a permissão

No aplicativo CDT, tem que acessar o item “Condutor”, na tela inicial. Dentro dessa seção, aparece a opção “Credencial de Estacionamento”. Em seguida, aparece uma tela explicando o que é a credencial e o botão para emiti-la. Nesse momento, há o lembrete de que é preciso ter a conta Prata ou Ouro no Gov.br.

Quem optou pela carteira digital já tem uma conta Gov.br. Para aumentar o nível para prata é preciso seguir alguns passos que podem incluir reconhecimento biométrico (facial) ou acessar a partir de dados de uma conta bancária. A vantagem de aumentar a segurança da conta no governo federal é que na hora da declaração de imposto de renda pode-se optar pelo preenchimento automático.

Seguindo a sequência para a emissão da permissão, é preciso selecionar a opção “Baixar Credencial”. O app, então, exibe os termos e condições de uso da credencial, que você deve ler e concordar para prosseguir. Em seguida, deve acionar o botão “baixar credencial de idoso”. Se tudo der certo, aparecerá a credencial com todas as informações que a compõe e um QR Code. Compartilhe ou salve o documento para a poder imprimi-lo.