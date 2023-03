Valores a Receber: veja como aumentar o nível da conta gov.br para prata ou ouro e acessar o sistema

O Banco Central reabriu o sistema de Valores a Receber nesta terça-feira, 7 de março, possibilitando que os brasileiros possam verificar quantias que podem ter ficado esquecidas e ainda podem ser sacadas. O sistema permite que o usuário saiba qual o valor disponível e também que faça a solicitação do saque.

O acesso ao sistema de Valores a Receber só pode ser realizado por usuários que tenham contas nível prata ou ouro no gov.br, sendo necessário elevar o nível através de aplicativo ou site.

Saiba como aumentar o nível do gov.br para prata ou ouro

Para aumentar o nível da sua conta do gov.br, é necessário que o usuário cumpra alguns dos passos a seguir:

Nível prata

Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br utilizando a conferência de foto no banco de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

pelo aplicativo gov.br utilizando a conferência de no banco de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Validação dos dados via internet banking de um banco credenciado;

Validação utilizando usuário e senha do SIGEPE (Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento), no caso de servidores públicos federais.

Nível ouro

Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência de foto no banco de dados da Justiça Eleitoral (TSE);

pelo aplicativo gov.br para conferência de foto no banco de dados da Justiça Eleitoral (TSE); Validação dos dados com Certificado Digital compatível com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Veja o passo a passo através do vídeo a seguir:

Para que servem os níveis de conta do gov.br?

Os níveis das contas gov.br são reflexo da forma de criação do usuário e da quantidade de informações fornecidas no momento do cadastramento. Quanto mais dados o cidadão fornece, mais segura a sua conta, aumentando o nível.

Cada nível oferece possibilidades diferentes, como, por exemplo, os tipos de serviços públicos que poderão ser acessados e transações digitais que podem ser realizadas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)