Idoso morto não tinha filhos nem parentes próximos, afirma delegado

Paulo Roberto Braga, o idoso morto levado à agência bancária para assinar um empréstimo de R$ 17 mil por Erika de Souza Vieira Nunes, não tinha filhos nem parentes próximos. A informação foi repassada pelo delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fabio Souza, nesta quinta-feira (18/04).

"Estamos com um pouco de dificuldade [de informações do idoso], vamos levar mais um tempo porque a gente precisa ouvir vizinhos. Ele não tinha familiar próximo que não fosse vinculado a ela (Erika). Ele não tinha filhos. O parente mais próximo que a gente conseguiu identificar já era falecido. Vamos ter que ouvir vizinhos e pessoas que não tenham esse vínculo direto com ela", disse o delegado durante entrevista no UOL News.

VEJA MAIS

O delegado confirma que Erika de Souza Vieira Nunes, mulher que levou Paulo ao banco, é parente dele.

"Ela de fato é familiar dele. Então as pessoas que a gente tem e que conseguem falar também são familiares dela e dele. Então, essas pessoas não servem tanto à oitiva. A gente precisa conhecer alguns outros familiares que não sejam ligados a ela, vizinhos. A gente precisa saber se houve alguns outros empréstimos ou qualquer movimentação [financeira] que tenha sido feita", afirmou Fábio.