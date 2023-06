Idoso é resgatado em mata após ficar oito dias desaparecido

No último domingo (18), um idoso de 82 anos foi resgatado após ficar desaparecido desde a madrugada do dia 11 de junho, depois de sair para caçar com os amigos em uma fazenda próxima ao povoado de Assunção de Goiás.

De acordo com os Bombeiros, foram usados drones, aplicativos de smartphones e cães farejadores para encontrar o idoso. No último domingo, os bombeiros foram informados pelo filho de José Arteiro Ribeiro que ele foi encontrado em uma região de difícil acesso, há aproximadamente 5 km do local do desaparecimento, em Vila Propício, na região central de Goiás. A equipe foi até o local, entraram na mata e se deparam com um morador da região carregando a vítima em um cavalo. Segundo os Bombeiros, ele estava consciente, bastante debilitado, desidratado e com várias picadas de insetos.

Durante o período que ficou perdido na mata, o idoso se alimentou com casca de árvore e cupim. Para se hidratar, bebeu a própria urina. Um dos familiares de José, disse que ele já morou em região de mata, que sabe caçar e é acostumado com esse tipo de ambiente. Para não ser atacado por nenhum animal, o idoso disse que fez fogueiras com um isqueiro, único objeto que tinha.

Após o resgate, o idoso foi levado para o Hospital de Barro Alto, onde foi atendido e já recebeu alta.

*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com.