Idoso é preso em flagrante por entrar em motel com duas crianças de 11 e 14 anos

Um idoso de 71 anos foi preso no último sábado (29), após tentar entrar em um motel com duas meninas menores de idade, de 11 e 14 anos. Uma moça de 18 anos que estava dentro do carro também foi detida pela polícia, em Serra, no Espírito Santo.

Testemunhas informaram que o homem teria tentado entrar no local, porém, foi barrado por uma das atendentes, que viu uma criança dentro do carro. O suspeito ainda tentou fugir, dando a ré no automóvel, mas foi impedido por agentes que haviam recebido a denúncia e foram até o motel.

Em depoimento à polícia, o acusado afirmou ter combinado um programa apenas com a moça mais velha. Contudo, o Conselho Tutelar confirmou que o idoso teria relações sexuais com a menina de 11 anos. Ainda de acordo com o órgão, as duas menores de idade teriam se perdido da mãe em uma praça e ficaram na companhia da terceira garota, que conhecia os familiares das vítimas. Inclusive, foi ela que acompanhou as garotas para o motel.

A Polícia Militar levou as duas meninas menores para a delegacia e as entregou para a mãe. O homem foi atuado por tentiva de estupro de vulnéravel. A garota mais velha foi preso por submeter criança à prostituição ou exploração sexual.