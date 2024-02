Homem de 85 anos é preso por estuprar idosa de 80 que vive acamada em asilo

Um idoso de 85 anos foi preso em flagrante por suspeita de estuprar uma idosa de 80 anos que vive acamada em um asilo de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo os agentes da Polícia Civil, um enfermeiro que trabalha no asilo entrou no quarto da idosa e flagrou o homem cometendo o abuso.

O suspeito chegou a ser preso em 2019 por ter colocado fogo na casa em que residia com a companheira, que veio a falecer oito dias depois.

A direção do asilo foi quem acionou a polícia. De acordo com o presidente da instituição, André Araújo, o idoso sempre deu trabalho e a gestão já pediu a liberação dele do local.

“A gente informou tanto ao Ministério Público quanto ao Município pedindo o desabrigamento desse idoso. Um idoso que já tem passagem por crime, feminicídio. Então é um idoso que não tem perfil para estar aqui dentro da instituição”, disse André.

O MPRJ emitiu nota afirmando que conseguiu decisão da Justiça para a retirada do idoso do asilo, que, no caso, teria que ser direcionado a imóvel pago com o aluguel social pela Prefeitura, tornando mais difícil o cumprimento da decisão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com