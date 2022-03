Idoso de 62 anos é preso por estuprar netas da esposa

Um idoso de 62 anos foi preso por suspeita de estuprar duas crianças, uma de 9 e outra de 11 anos, que eram netas da sua esposa, na cidade de Manacapuru, no Amazonas (AM). Os estupros foram descobertos após uma das vítimas ter crises de choro e ansiedade e se recusar a ir para a casa da avó aos finais de semana.

VEJA MAIS

Suspeita com as crises de choro da filha, a mãe de uma das vítimas resolveu questioná-la sobre o problema de ir passar o final de semana com a avó, foi quando a menina de 11 anos revelou que o idoso costumava abordá-la para se insinuar e fazer perguntas de cunho sexual, questionando até mesmo se ela já tinha pêlo na região íntima. A outra vítima, de 9 anos, foi ouvida na delegacia e contou que o homem se masturbava em sua frente e lhe dava dinheiro para que ela não contasse nada sobre os abusos. O suspeito foi preso e vai responder por assédio sexual e estupro de vulnerável.