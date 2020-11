Idosa sofre infarto após ser acusada de furtar chinelo em atacadão

Uma senhora aposentada, de 75 anos, sofreu um infarto, no último sábado (27), após ser acusada de furtar um chinelo em um atacadão. O caso é investigado pela polícia.

Milta de Jesus Oliveira, que estava acompanhada de familiares, foi surpreendida com o comportamento dos funcionários quando passava as compras no caixa.

“Após passar todas as compras, cujo valor foi mais de R$ 600, em tom de voz alterado e audível para todos os outros clientes que estavam na fila ouvirem, faz-lhe o seguinte questionamento: ‘A senhora vai pagar essas sandália que furtou também?'”, relembrou Grazielle Guedes Oliveira, neta de Milta.

Nervosa, a aposentada tentou explicar que aquele chinelo era um presente. Falou que é uma mulher honesta e que nunca furtou ou roubou nada de ninguém. Segundo os familiares, a funcionária do caixa chamou um dos seguranças. A equipe queria que a mulher provasse que as sandálias, da marca Havaianas, não era produto de furto.

Após a discussão, o gerente do local, segundo relato das testemunhas, se desculpou, afirmando que a idosa era muito parecida com uma suspeita de furtar sandálias no local. Além da Polícia Civil, a família, que mora em São Sebastião, denunciou o caso à ouvidoria do mercado. O atacadista adiantou-se em pagar tratamento médico e psicológico para a vítima, que faz aniversário nesta segunda-feira (30).

Milta de Jesus Oliveira foi internada, inicialmente, em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião e, depois, encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Relatório médico aponta para infarto agudo do miocárdio.