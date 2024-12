Idosa realiza sonho de concluir os estudos e se forma no ensino médio aos 91 anos

Aos 91 anos, Iolanda Ribeiro Conti subiu ao palco da Universidade Guarulhos no dia 11 de dezembro, vestida de beca, salto alto e com um buquê de flores. Acompanhada por seus professores, ela realizou um sonho de longa data: concluir a formação no ensino básico. O diploma foi entregue pelos professores da Escola Estadual Padre Conrado Sivila, em Guarulhos (SP), através do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"Eu sempre quis muito aprender a escrever meu nome. Não saber ler e escrever sempre me incomodou. Mas nunca deixei de sonhar e agora consegui. Quem quer, pode. Mas é preciso correr atrás. Nada é fácil, é preciso ter fé em Deus e nunca perder a esperança. Quanto mais se vive, mais se aprende. A idade não importa", declarou Iolanda ao g1.

Uma história de perseverança

Nascida em Piranguçu (MG), Iolanda começou a trabalhar aos 8 anos na roça com seus pais e a cuidar dos irmãos. Sua filha, Vera Lúcia Ribeiro Conti, fisioterapeuta, conta: "Ela sempre trabalhou desde criança. Quando tinha 11 anos, se mudou para São Paulo com uma família que prometeu cuidar dela e levá-la à escola, mas isso não aconteceu. Ela acabou sendo explorada e continuou trabalhando."

Casada e mãe de três filhos, Iolanda não conseguiu concluir os estudos enquanto trabalhava em padarias, lavanderias e como faxineira. "Ela sempre dizia o quanto queria estudar, aprender a ler e escrever. Foi então que a matriculei na escola. Ela escreveu seu nome pela primeira vez aos 85 anos. Foi uma emoção muito grande", relembra Vera.

A jornada pelo EJA

Vera decidiu matricular a mãe no programa EJA da Escola Estadual Padre Conrado Sivila. "Eu via que minha mãe passou muitos anos na primeira série e queria aprender mais. Senti que era minha obrigação ajudá-la, então procurei uma escola do EJA. Quando a matriculei, ela evoluiu muito. Foi uma grande emoção", conta Vera.

A filha acompanhou Iolanda em todas as aulas. O ensino fundamental foi concluído no ano passado, e o ensino médio, neste ano. "Eu a acompanhava todos os dias, as aulas eram perto de casa. Como sou fisioterapeuta, deixava de atender meus pacientes à noite para estar com ela. E valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo, porque ela fez muito por mim. Eu sou adotada por ela e sou muito grata", destaca Vera.

Iolanda também celebrou a experiência. "Foi maravilhoso, graças a Deus me deram essa oportunidade. Conheci pessoas incríveis, que cuidaram de mim e me deram o maior apoio. Fiquei muito contente. Nunca faltei às aulas, nem no frio, nem na chuva."

Aprender a ler abriu novas portas para Iolanda, que passou a explorar histórias que sempre gostou e a aprender matérias como matemática. "Aprendi de tudo, até matemática. Aprendi tudo", afirma com entusiasmo. Quando concluiu o ensino médio, tanto sua família quanto seus colegas de classe ficaram emocionados.

Um futuro promissor

Vera se emocionou ao ver a mãe realizar esse sonho. "Eu chorei ao vê-la realizando esse sonho. Para mim, foi como se a missão estivesse cumprida. Eu evoluí e queria isso para ela também", afirma.

E Iolanda não pretende parar por aqui. O próximo passo é ingressar no ensino superior. Quando jovem, ela sonhava em ser enfermeira, mas agora tem outro objetivo: cursar nutrição. "Vou para a faculdade, vou fazer o que sempre quis. Se Deus quiser, vai dar certo. Se consegui até agora, consigo o resto", afirma, confiante.

Vera garante que estará ao lado da mãe, caso seja necessário. "Se for preciso, eu vou com ela nas aulas, vou apoiar, porque ela merece. Esse é um sonho que ela tem", conclui Vera.