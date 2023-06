Aos 92 anos, idoso celebra aprovação no exame da OAB

Em Goiânia, Domingos Pereira Valverde se tornou advogado aos 92 anos, ao ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Goiás). A solenidade de entrega da carteira profissional foi realizada dia 29 de maio de forma online. O número da inscrição dele é 69.069.

A OAB-GO informou que Domingos concluiu a graduação em direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1956. No entanto, na época, o registro na OAB-GO não era obrigatório.

De acordo com a OAB, não se aplicava aos bacharéis nenhuma prova que avaliasse a capacitação, conhecimentos e práticas necessárias ao exercício da advocacia.

Domingos dedicou à carreira ao Banco do Brasil, onde exerceu cargos de confiança. Ele adiou o processo para realizar sua inscrição provisória na OAB. Depois, mesmo com a aposentadoria na década de 1980, ingressou na HP Transportes, onde trabalhou por mais de quatro décadas no departamento jurídico.

Aposentado, Domingos decidiu por solicitar pela inscrição definitiva na OAB. O idoso planeja se associar a um escritório de advocacia na capital goiana.

“Aos mais jovens, aconselho mais leitura, conhecimentos gerais. Todos têm potencial de alcançar os seus objetivos se tiver persistência e perseverança. O importante é não desistir. Tendo relativa saúde e lucidez, nunca é tarde”, destaca Domingos.