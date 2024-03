Idosa quase morre após engolir prego que estava em carne moída

Uma mulher de 68 anos quase morre após engoliu acidentalmente um prego que estava dentro de carne de porco moída.

Célia Tello foi a um hospital público, em fevereiro, após sentir que tinha algo preso na garganta. Os exames revelaram que o objeto era um prego perfurando sua artéria carótida.

O caso aconteceu no Peru e durante a operação, os cirurgiões peruanos removeram com sucesso o objeto e repararam a artéria afetada da paciente.

Imagens divulgadas nesta terça-feira (26) pelo Serviço Social de Saúde do Peru, conhecido como EsSalud, mostram Tello completamente curada semanas após a cirurgia, com uma grande cicatriz no pescoço.