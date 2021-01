Brincadeira de criança provoca incêndio em apartamento e deixa três vítimas

Um incêndio destruiu um apartamento no bairro do Rocha, zona norte do Rio de Janeiro, deixando uma idosa e duas crianças feridas. O caso aconteceu no último dia 5.

Maria de Lourdes da Silva, de 71 anos, e o bisneto tiveram 75% dos corpos queimados e estão internados em um hospital público do Rio de Janeiro. Uma outra criança, de de dois anos, teve ferimentos leves, mas já recebeu alta.

Segundo a filha da idosa, as chamas foram provocadas acidentalmente por seu filho, Luís Miguel, que teria achado um isqueiro e passou a brincar com ele. Sem ter noção das consequências, o menino acabou por atear fogo ao sofá da sala. "Minha mãe estava tomando banho quando ouviu ele gritando. Ao ver o que tinha acontecido ela se trancou no banheiro com as crianças, mas o teto acabou desabando sobre eles. A neném queimou a perna, braço e orelha, mas já com a mãe dela. O Miguel está queimado do umbigo para cima", relatou.

Ainda de acordo com Flávia, a idosa e as crianças foram socorridas pelos vizinhos. "Quando os bombeiros chegaram lá o fogo já estava quase apagado. Foi a comunidade que ajudou. Como pegou na sala, eles não conseguiram abrir a porta, aí quebraram a janela para entrar e puxaram eles para fora", acrescentou.

Estado das vítimas

Segundo a família, Maria de Lourdes está em estado grave, intubada e fazendo uso de medicação para manter a pressão arterial sob controle. A paciente aguarda um leito para tratamento de pessoas queimadas.

"Estamos tentando entrar na Justiça para transferi-la para um hospital particular pago pelo governo, já que eles dizem que não têm vaga. Estamos esperando um laudo do hospital explicando que ela precisa dessa transferência, mas até agora não consegui [o documento]. Não consigo falar com eles. Ela já passou por três cirurgias, acredito que sejam raspagens."

Miguel Luís, de 3 anos, foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do menino