Idosa cai em golpe de fiança após marido participar dos atos extremistas em Brasília

Uma idosa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi vítima de um golpe após o marido viajar para o Distrito Federal para participar dos atos extremistas que ocorreram em Brasília (DF), no último domingo, 8 de janeiro. Segundo informações do portal G1, a mulher de 66 anos teria perdido mais de R$ 1,6 mil.

VEJA MAIS

A mulher, que não foi identificada, contou que recebeu uma ligação de um suposto delegado da Polícia Federal, afirmando que seu marido havia sido preso na capital federal. Com isso, ela deveria fazer uma transferência via Pix, referente ao pagamento da fiança do homem, e transferiu todo o dinheiro que tinha em sua conta bancária.

Ainda segundo a mulher, o homem chegou a pedir mais dinheiro, mas a idosa não teria a quantia na conta bancária. O caso, que foi registrado em uma delegacia da capital sul-mato-grossense, ainda não teve uma solução. O dinheiro não foi recuperado e os criminosos não foram identificados. Policiais Civis seguem investigando.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)